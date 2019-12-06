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Неплательщикам отключат горячую воду за долги

Новости


Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» ограничивает подачу горячей воды собственникам нежилых помещений в многоквартирных домах за неоплату теплоресурсов.

В списках на отключение более 380 объектов в г. Саратове. Долг таких клиентов перед энергокомпанией составляет 31 млн. рублей.

Ограничение горячей воды применяется только в крайнем случае, когда имеются юридические основания и урегулировать с клиентами вопрос оплаты мирным путем невозможно.

Перед тем, как ограничить ресурс собственнику помещения направляется соответствующее уведомление. Если должник не оплачивает свою задолженность, то специалисты энергокомпании выезжают на место и устанавливают пломбу на прибор учета, предупреждая при этом об административной ответственности за срыв пломб и самовольное подключение к горячему водоснабжению.

5 декабря в рамках планового рейда тепловой инспекции Ленинского района была ограничена подача горячего водоснабжения в нежилых помещениях по улицам Уфимцева, Одесская, Антонова, Тархова и пр. Строителей. Восстановить подачу горячей воды неплательщики теперь смогут только с помощью полной оплаты долга и накопившихся пеней.

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что проверить свою задолженность с помощью онлайн-сервисов можно на сайте Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru, а также на сайте Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Антирейтинг должников».

Получить консультацию специалиста можно на сайте Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», либо по телефону «горячей линии» 8-800-700-10-32.
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