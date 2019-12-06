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Саратовский союз пенсионеров стал лучшим в Поволжье

Новости


Саратовское региональное отделение Союза пенсионеров России признано лучшим в Приволжском федеральном округе в 2019-м году. Такие результаты были озвучены на заседании Центрального Правления Союза пенсионеров России в Москве, посвященном 25-летию создания этой авторитетной общественной организации.

При подведении итогов на лучшее региональное отделение оценивались разные аспекты работы, в том числе и общая численность организации. В Саратовской области в составе СПР насчитывается почти 53 тысячи человек, среди которых активные целеустремленные пенсионеры и сторонники объединения, помогающие старшему поколению обрести вторую молодость. Также при подсчете голосов за тот или иной регион учитывалась эффективная реализация федеральных и региональных проектов, грантов и конкурсов. По всем этим направлениям Саратовское отделение получило высокую оценку и заняло 1 место среди 14 регионов ПФО.
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