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В Саратове состоится праздничный концерт «Рождественская сказка»

Новости


23 декабря, накануне рождественского Сочельника по католическому календарю, состоится праздничный концерт «Рождественская сказка» в рамках проекта Детской школы искусств № 8 «Орган – в подарок детям».

В программе 57го благотворительного концерта в Евангелическо-лютеранском соборе в ансамбле с ведущей российской органисткой, лауреатом 7 международной конкурсов Марией Блажевич выступят преподаватели и учащиеся школ искусств г. Саратова и Саратовской области.

Мульти инструменталист Мария Блажевич из Томска исполнит сольно на органе обработки новогодних и рождественских песен, отрывки из мюзиклов.

Организатора Проекта – Детскую школу искусств № 8 – представят лауреат всероссийских и международных конкурсов, струнный ансамбль «Восьмушки» (руководитель – Башак Е.М., концертмейстер – Трушина И.И.) и лауреат международных конкурсов, пианистка Ксения Чистякова (класс преподавателя Чередник И.В.). Рождественские песни исполнит концертный хор Детской хоровой школы им. М.В. Тельтевской (руководитель и дирижёр –Кузьмина С.В.). Ансамбль преподавателей «Россиянка» Детской музыкальной школы № 6 (руководитель Латухина В.В., концертмейстер Алеева Н.Ш.) исполнит популярные песни из новогодних кинофильмов.
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