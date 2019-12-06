Американская модель с русскими корнями Ellen Alexander стала лицом L’Officiel

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Американская модель родилась в семье советских физиков, была мечтательной девочкой и с юных лет хотела попасть на сцену. Карьеру модели девушка начала после переезда в Нью-Йорк, успех ей сопутствовал в работе с культовыми изданиями Vogue и Shape.Особенно грациозную блондинку с кукольной внешностью полюбили редакторы L’Officiel: они высоко оценили ее невероятную работоспособность и стопроцентное попадание в образы. Ellen Alexander покоряет своей русской душевностью и достоверностью, вживаясь в тему по-станиславски. Модель стала для обложки L’Officiel Gourmand изысканной дамой, а для L’Officiel Hommes Baltics – откровенной хулиганкой.В США блондинка с амбициями училась не только актерскому мастерству, но и режиссуре. Сейчас она воплощает в жизнь уникальный перформанс-проект на стыке фото, музыки и танца – в детстве Ellen Alexander серьезно занималась хореографией.