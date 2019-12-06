Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова временно закроют 13 декабря
В связи с ремонтными работами с 22:00 13 декабря до 06:00 14 декабря будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (пересечение с Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе Саратова).
Объезд возможен через железнодорожный переезд на 6 км перегона Саратов-3 – Примыкание (пересечение с 5-м Динамовским проездом в Заводском районе Саратова).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.