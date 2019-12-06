6 декабря 2019 ПЯТНИЦА
Новости
16:15 | 06 декабря
На международном органном Фестивале состоится Гала-концерт «Мир Фэнтези под Старый Новый год»
15:21 | 06 декабря
Неплательщикам отключат горячую воду за долги
14:27 | 06 декабря
Саратовский союз пенсионеров стал лучшим в Поволжье
13:46 | 06 декабря
Американская модель с русскими корнями Ellen Alexander стала лицом L’Officiel
13:37 | 06 декабря
Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова временно закроют 13 декабря
12:31 | 06 декабря
В Саратове состоится праздничный концерт «Рождественская сказка»
11:20 | 06 декабря
Студенты Президентской академии презентовали экологический проект полпреду Президента РФ в ПФО
10:23 | 06 декабря
В минувшие сутки в Саратовской области произошло два пожара
09:36 | 06 декабря
Титул «Человек года-2019» присвоен Анне Василец
09:10 | 06 декабря
Саратовец вышел в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2019»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова временно закроют 13 декабря

Новости


В связи с ремонтными работами с 22:00 13 декабря до 06:00 14 декабря будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (пересечение с Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе Саратова).

Объезд возможен через железнодорожный переезд на 6 км перегона Саратов-3 – Примыкание (пересечение с 5-м Динамовским проездом в Заводском районе Саратова).

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код