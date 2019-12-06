Студенты Президентской академии презентовали экологический проект полпреду Президента РФ в ПФО

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Визит Игоря Комарова начался с осмотра недавно открывшегося аэропортового комплекса «Гагарин». В рамках осмотра аэропорта полномочному представителю презентовали свой экологический проект «Разделяй!» студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.Цель проекта - привить жителям города Саратова такие экологичные привычки, как рациональное потребление, замена пластика перерабатываемым материалом, раздельный сбор отходов и другие.Отметим, что проект «Разделяй!» реализуется на средства двух грантов, выигранных в конкурсах от Федерального агентства по делам молодежи: в размере 150 тысяч рублей - на форуме ПФО «iВолга 2.0» и 200 тысяч рублей - на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».В рамках проекта проводятся лекции на базе высших учебных заведений г. Саратова с целью пропаганды раздельного сбора отходов. Кроме того, команда проекта занимается созданием социальной экологической рекламы, просвещением школьников и студентов в сфере экологии, проводит выставки и акции по раздельному сбору отходов. В мае 2020 года в городе планируется установить арт-объект, изготовленный из вторичного сырья и отходов.