В минувшие сутки в Саратовской области произошло два пожара
В минувшие сутки в Саратовской области произошло два пожара.
5 декабря в 13 ч. 09 м. на пульт «01» г. Энгельс поступил сигнал о пожаре на даче в СНТ «Медик - 2». По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил эксплуатации печи. Площадь пожара составила 72 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 5 человек личного состава.
6 декабря в 01 ч. 59 м. на пульт «01» г. Саратов поступил сигнал о загорании автомобиля «Мерседес Е-200» на ул.Кутякова. Площадь пожара составила 3 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 4 человека личного состава.