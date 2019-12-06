Титул «Человек года-2019» присвоен Анне Василец
Церемония награждения ежегодной премией «Лучшие из Лучших-2019» состоялась 29 ноября 2019 года в столичном международном деловом центре «Москва-Сити» в башне «Око».
Мероприятие провел журнал Megapolis Time. В рамках премии награды получили за профессиональные заслуги общественные деятели, предприниматели, спортсмены, деятели искусства. Обладателем премии в номинации «Человек года-2019» стала Анна Василец, основатель и президент группы компаний «Атлас Здоровья», член Генерального совета ООО «Деловая Россия», директор Департамента РОО «Интернациональный союз женщин».
Анна Василец реализовала ряд международных образовательных проектов для врачебного сообщества, содействовала популяризации российского здравоохранения, сохранению и укреплению здоровья граждан России. Группа компаний, возглавляемая Анной Василец, выполняет важную миссию по укреплению международного медицинского сотрудничества в векторе Россия – зарубежье. Анна Василец посвятила высокую награду своим доверителям, отметив, что главная цель ее и ее команды – победа над болезнью и улучшение качества жизни.