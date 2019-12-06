6 декабря 2019 ПЯТНИЦА
Новости
16:15 | 06 декабря
На международном органном Фестивале состоится Гала-концерт «Мир Фэнтези под Старый Новый год»
15:21 | 06 декабря
Неплательщикам отключат горячую воду за долги
14:27 | 06 декабря
Саратовский союз пенсионеров стал лучшим в Поволжье
13:46 | 06 декабря
Американская модель с русскими корнями Ellen Alexander стала лицом L’Officiel
13:37 | 06 декабря
Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова временно закроют 13 декабря
12:31 | 06 декабря
В Саратове состоится праздничный концерт «Рождественская сказка»
11:20 | 06 декабря
Студенты Президентской академии презентовали экологический проект полпреду Президента РФ в ПФО
10:23 | 06 декабря
В минувшие сутки в Саратовской области произошло два пожара
09:36 | 06 декабря
Титул «Человек года-2019» присвоен Анне Василец
09:10 | 06 декабря
Саратовец вышел в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2019»
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Титул «Человек года-2019» присвоен Анне Василец

Новости
Титул «Человек года-2019» присвоен Анне Василец

Церемония награждения ежегодной премией «Лучшие из Лучших-2019» состоялась 29 ноября 2019 года в столичном международном деловом центре «Москва-Сити» в башне «Око».

Мероприятие провел журнал Megapolis Time. В рамках премии награды получили за профессиональные заслуги общественные деятели, предприниматели, спортсмены, деятели искусства. Обладателем премии в номинации «Человек года-2019» стала Анна Василец, основатель и президент группы компаний «Атлас Здоровья», член Генерального совета ООО «Деловая Россия», директор Департамента РОО «Интернациональный союз женщин».

Анна Василец реализовала ряд международных образовательных проектов для врачебного сообщества, содействовала популяризации российского здравоохранения, сохранению и укреплению здоровья граждан России. Группа компаний, возглавляемая Анной Василец, выполняет важную миссию по укреплению международного медицинского сотрудничества в векторе Россия – зарубежье. Анна Василец посвятила высокую награду своим доверителям, отметив, что главная цель ее и ее команды – победа над болезнью и улучшение качества жизни.