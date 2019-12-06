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Саратовец вышел в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2019»
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Саратовец вышел в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2019»

Новости


Со 2 по 5 декабре в Сочи проходил Международный форум «Добровольцы России», в котором приняли участие более 6,5 тысяч человек из 120 стран мира.

Саратовскую область на мероприятии представляли 18 добровольцев, из которых трое стали полуфиналистами Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2019».

Игорь Половцев – ученик 11 класса МАОУ «Физико-технический лицей №1» занял 3 место в конкурсе «Доброволец России – 2019» в номинации «Вдохновленные искусством» с проектом проект «Театр доступный каждому» (возрастная категория от 14 до 17 лет).

«Доброволец России» проходит уже в девятый раз и является частью платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс позволяет выявить успешные социальные инициативы для поддержки и тиражирования по всей стране. В этом году грантовый фонд составляет 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году. На Всероссийский конкурс добровольческих проектов в 2019 году было подано 28 144 заявки, из которых 5 044 успешно прошли предварительные этапы и были допущены к экспертной оценке.
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