Саратовец вышел в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2019»

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Саратовскую область на мероприятии представляли 18 добровольцев, из которых трое стали полуфиналистами Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2019».Игорь Половцев – ученик 11 класса МАОУ «Физико-технический лицей №1» занял 3 место в конкурсе «Доброволец России – 2019» в номинации «Вдохновленные искусством» с проектом проект «Театр доступный каждому» (возрастная категория от 14 до 17 лет).«Доброволец России» проходит уже в девятый раз и является частью платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс позволяет выявить успешные социальные инициативы для поддержки и тиражирования по всей стране. В этом году грантовый фонд составляет 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году. На Всероссийский конкурс добровольческих проектов в 2019 году было подано 28 144 заявки, из которых 5 044 успешно прошли предварительные этапы и были допущены к экспертной оценке.