Саратовская полиция запускает флешмоб в честь Сергея Михалкова

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Тогда произведение напечатали в журналах «Пограничник», «Новый мир» и «Пионер», а еще в газете «Пионерская правда» – в выпуске от 10 декабря. Выходит, что буквально через несколько дней у «Дяди Стёпы – милиционера» – знаменательная дата, 65 лет!В ознаменование своеобразного юбилея литературного героя, олицетворяющего идеального стража порядка, саратовская полиция запускает флешмоб! Пусть страна услышит нестареющие и не потерявшие со временем актуальность строки о лучших качествах сотрудника органов внутренних дел, который всегда на посту и готов придти на помощь. Стартовал флешмоб в городе Петровске Саратовской области. Расположенная здесь детско-юношеская библиотека – одна из 12 в мире, носящих имя Сергея Михалкова.ГУ МВД России по Саратовской области предлагает всем желающим присоединиться к поэтическому марафону!Запишите видео, как вы читаете отрывок из стихотворения Сергея Михалкова, и выложите его в своих соцсетях с хэштегами#ДядяСтепаВсемЗнаком #МВДРоссии #ПолицияРоссииПоследний день поэтического флешмоба – 10 декабря.