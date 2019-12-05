5 декабря 2019 ЧЕТВЕРГ
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Саратовская полиция запускает флешмоб в честь Сергея Михалкова

Новости
Саратовская полиция запускает флешмоб в честь Сергея Михалкова

В декабре 1954 года была впервые опубликована та часть поэтической пенталогии Сергея Михалкова о дяде Стёпе, что рассказывает о милицейской службе героя.

Тогда произведение напечатали в журналах «Пограничник», «Новый мир» и «Пионер», а еще в газете «Пионерская правда» – в выпуске от 10 декабря. Выходит, что буквально через несколько дней у «Дяди Стёпы – милиционера» – знаменательная дата, 65 лет!

В ознаменование своеобразного юбилея литературного героя, олицетворяющего идеального стража порядка, саратовская полиция запускает флешмоб! Пусть страна услышит нестареющие и не потерявшие со временем актуальность строки о лучших качествах сотрудника органов внутренних дел, который всегда на посту и готов придти на помощь. Стартовал флешмоб в городе Петровске Саратовской области. Расположенная здесь детско-юношеская библиотека – одна из 12 в мире, носящих имя Сергея Михалкова.

ГУ МВД России по Саратовской области предлагает всем желающим присоединиться к поэтическому марафону!

Запишите видео, как вы читаете отрывок из стихотворения Сергея Михалкова, и выложите его в своих соцсетях с хэштегами

#ДядяСтепаВсемЗнаком #МВДРоссии #ПолицияРоссии
Последний день поэтического флешмоба – 10 декабря.