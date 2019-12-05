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Саратовские энергетики усиливают контроль за люками на тепловых камерах

Новости


В ноябре сотрудники Саратовского филиала «Т Плюс» зарегистрировали факты хищений семи люков. Открытыми оказались тепловые камеры по улице Васильковская в городе Саратов.

Энергетики принимают экстренные меры безопасности для сохранения здоровья и жизни горожан. Место обнаружения отсутствия крышки люка тепловой камеры обозначается специальными ограждениями, на место выезжает бригада оперативного персонала и закрывает колодец новой крышкой.

В разгар отопительного сезона, когда температура теплоносителя может превышать +100 °С, потенциальная опасность тепловых камер особенно высока. Энергетики ведут усиленный контроль за техническим состоянием энергобъектов в Саратове. Ежедневно в контрольные обходы направляются от трех оперативных бригад компании.

По всем правилам безопасности тепловые камеры всегда должны быть закрыты. Тем не менее полностью исключить влияние внешних факторов на безопасную эксплуатацию этих объектов невозможно. Крышки люков воруют, сдвигают или повреждают проезжающие автомобили.

Саратовский филиал «Т Плюс» призывает сообщать об отсутствии крышек люков, фактах выхода воды на поверхность и нарушения целостности асфальтового покрытия по телефону «горячей линии» (8452) 32-00-22, пересылать заметки и публикации в социальных сетях на официальные страницы энергокомпании в группах ВКонтакте и Facebook, а также оставлять обращения на информационном портале по вопросам качества горячего водоснабжения и отопления по ссылке: http://teplo.energy/.