«Ситилинк»: аналитики компании оценили результаты продаж в «Черную пятницу»

просмотров: 97

Покупатели могли приобрести в период с 15 ноября по 1 декабря 2019 года товары из 3,5 тысяч наименований продукции со скидкой от 5% до 50%. Среди них были компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, крупная и мелкогабаритная бытовая техника, телевизоры, аксессуары, гаджеты для здоровья, красоты, спорта, хобби, автомобилей и многое другое.Чаще всего клиенты «Ситилинка» по промокоду или специальной фиксированной цене активно приобретали, как показывает составленный аналитиками компании рейтинг, ноутбуки, смартфоны, товары категории «Красота и здоровье», автомобильную электронику и компьютерные аксессуары. В дни акции наиболее активными по продажам городами признаны Нижний-Новгород, Волгоград, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань, Саратов, Краснодар, Екатеринбург и Воронеж, не считая Москву и Санкт-Петербург.Александр Дедов, директор по маркетингу компании «Ситилинк», подводя предварительные итоги акции «Черная пятница», заметил: покупатели выбирали самые выгодные варианты, отлично ориентируясь в спецпредложениях. Специалисты наблюдали значительный рост продаж по некоторым категориям товаров. Также в ходе акции удвоился трафик сайта, более чем на 90% выросло общее число заказов по сравнению с предыдущим годом.