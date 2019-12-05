5 декабря 2019 ЧЕТВЕРГ
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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«Ситилинк»: аналитики компании оценили результаты продаж в «Черную пятницу»

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«Ситилинк»: аналитики компании оценили результаты продаж в «Черную пятницу»

Результаты продаж в ходе акции «Черная пятница» оценили эксперты компании «Ситилинк».

Покупатели могли приобрести в период с 15 ноября по 1 декабря 2019 года товары из 3,5 тысяч наименований продукции со скидкой от 5% до 50%. Среди них были компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, крупная и мелкогабаритная бытовая техника, телевизоры, аксессуары, гаджеты для здоровья, красоты, спорта, хобби, автомобилей и многое другое.

Чаще всего клиенты «Ситилинка» по промокоду или специальной фиксированной цене активно приобретали, как показывает составленный аналитиками компании рейтинг, ноутбуки, смартфоны, товары категории «Красота и здоровье», автомобильную электронику и компьютерные аксессуары. В дни акции наиболее активными по продажам городами признаны Нижний-Новгород, Волгоград, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань, Саратов, Краснодар, Екатеринбург и Воронеж, не считая Москву и Санкт-Петербург.

Александр Дедов, директор по маркетингу компании «Ситилинк», подводя предварительные итоги акции «Черная пятница», заметил: покупатели выбирали самые выгодные варианты, отлично ориентируясь в спецпредложениях. Специалисты наблюдали значительный рост продаж по некоторым категориям товаров. Также в ходе акции удвоился трафик сайта, более чем на 90% выросло общее число заказов по сравнению с предыдущим годом.