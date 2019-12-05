Утверждены номинации фестиваля "Киновертикаль-2020"

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Так, наряду с участием в традиционных номинациях, у ребят будет возможность попробовать снять свое кино на тему спорта и порассуждать о подрастающем поколении, совершающем общественно значимые поступки.Номинация «Моя малая родина» будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: ребятам предлагают рассказать историю жизни родного села или города в годы войны и о земляках-героях.Также будущие участники фестиваля «Киновертикаль», который пройдет в Саратове с 5 по 9 октября 2020 года, смогут попробовать себя в следующих направлениях:- «О, спорт! Ты - мир!» - кинофильмы, посвященные спорту, спортивным достижениям, спортсменам, достигшим высоких результатов, несмотря на жизненные обстоятельства;- «Нам в мире до всего есть дело» - киноработы о детях, подростках и молодых людях, совершающих общественно значимые поступки (в том числе волонтерах);- «Свободный полет» - анимационный фильм на любую выбранную автором тему.Срок предоставления заявок — до 1 августа 2020 года.Подробнее о фестивале – на официальном сайте киновертикальсаратов.рф.