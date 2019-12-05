5 декабря 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:18 | 05 декабря
У саратовских спортсменов три медали международных соревнований по прыжкам в воду
16:47 | 05 декабря
Саратовская полиция запускает флешмоб в честь Сергея Михалкова
16:00 | 05 декабря
Саратовские энергетики усиливают контроль за люками на тепловых камерах
15:05 | 05 декабря
«Ситилинк»: аналитики компании оценили результаты продаж в «Черную пятницу»
14:18 | 05 декабря
Утверждены номинации фестиваля "Киновертикаль-2020"
13:20 | 05 декабря
В следующем году в России произойдет повышение различных социальных выплат по линии ПФР
12:28 | 05 декабря
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО посетил аэропорт «Гагарин»
11:33 | 05 декабря
Саратовская следж-хоккейная команда "Крылья" ярко выступила на Фонбет Фестивале в Сочи
10:54 | 05 декабря
На Театральной площади началась установка главной елки города
10:15 | 05 декабря
Балет "Дон Кихот": здесь «носится сама Радость, и скачет само Веселье»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В следующем году в России произойдет повышение различных социальных выплат по линии ПФР

Новости
В следующем году в России произойдет повышение различных социальных выплат по линии ПФР

В следующем году в России произойдет повышение различных социальных выплат по линии ПФР.

Индексация предусмотрена в федеральном законе о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, подписанном Президентом РФ Владимиром Путиным.

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%. Повышение выплат коснется более 610 тысяч неработающих пенсионеров Саратовской области.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля планируется проиндексировать на 7% в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2020 году. Это повышение затронет свыше 44 тысяч жителей региона, из которых почти 42 тысячи получателей социальных пенсий (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца).

Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг, предоставляемые 172,7 тысячам жителям Саратовской области, у которых есть право на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами, с 1 февраля будут проиндексированы на 3,8%.

Для пенсионеров, которые работали в 2019 году (более 133,5 тысяч жителей региона), в бюджете предусмотрено беззаявительное повышение с 1 августа страховых пенсий в соответствии с приобретенными пенсионными коэффициентами.

Бюджет ПФР учитывает новые льготы по досрочному выходу на пенсию, включая назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста, а также досрочное назначение пенсии многодетным мамам и работникам, имеющим высокий стаж.

В трехлетнем бюджете ПФР учтено возобновление ежегодной индексации материнского (семейного) капитала по уровню инфляции. В 2020 году размер капитала планируется увеличить до 466,6 тысяч рублей (в начале действия программы в 2007 году маткапитал составлял 250 тысяч рублей). Причем, проиндексируют и остаток средств на сертификате, если семья уже воспользовалась частью капитала. Точный размер индексации будет определен по итогам 2019 года. За время действия программы в Саратовской области было выдано свыше 143 тысяч сертификатов на материнский (семейный) капитал.