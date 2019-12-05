Полномочный представитель Президента РФ в ПФО посетил аэропорт «Гагарин»
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сегодня посетил международный аэропорт «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.
Экскурсию по пассажирскому терминалу аэропорта для полномочного представителя Президента провел заместитель генерального директора УК «Аэропорты Регионов» Денис Букин. Игорю Комарову продемонстрировали основные зоны обслуживания пассажиров в терминале нового саратовского аэропорта, зону регистрации пассажиров, сектор предполетного досмотра, зал вылета внутренних рейсов и оснащение зала прилета российских рейсов. В ходе осмотра терминала полпред главы государства также познакомился мультимедийной экспозицией, посвящённой теме космоса и личности Юрия Гагарина.