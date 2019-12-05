Саратовская следж-хоккейная команда "Крылья" ярко выступила на Фонбет Фестивале в Сочи

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Саратов на турнире достойно представила команда «Крылья» (тренеры Сергей Родионов, Игорь Широких и Артем Баймлер).Всего в матчах фестиваля приняли участие шестнадцать юношеских следж-хоккейных клубов из разных уголков России. Организаторы мероприятия поделили клубы на четыре дивизиона: 1. «Самые быстрые», 2. «Самые меткие», 3. «Самые рассудительные», 4. «Самые смелые».Наши «Крылья» по итогам фестиваля заняли призовое третье место. Эта «бронза» - с «золотым» отливом. Ребята выступали в третьем дивизионе и полностью оправдали звание «самых рассудительных».Отметим, что голы в ворота соперников забили Максим Васильев и Дарья Степовых. Но эти ключевые моменты стали возможными благодаря сплоченной игре, полной взаимовыручки и чувства локтя. «Крылья» проявили себя союзом друзей и единомышленников. Большой вклад в яркое, запоминающееся выступление саратовского клуба на Фонбет-турнире внесли учащиеся школы-интерната №4 города Саратова. Бросками с разных позиций нарушал спокойствие у ворот противника Руслан Исказиев. Сосредоточенно и стремительно выполнял рекомендации тренера защитник Глеб Казаков. Точно и надежно играл на своем фланге защитник Сергей Широких. Грамотно ассистировали вратарю Юрию Чамалетдинову Данила Петеримов и Андрей Катасонов. А скорости Шамиля Фаизова мог позавидовать нападающий любой самой сильной команды.Впереди у ДСХК «Крылья» время интенсивных ледовых и «сухих» тренировок. Спортсмены настроены решительно, ведь впереди новый сезон, сетка которого насыщена событиями разного характера и масштаба. Все начинания наставников направлены на то, чтобы дружная спортивная семья «Крыльев» прирастала новыми игроками, а региональный адаптивный хоккей расширял границы своего присутствия.С новым успехом, дорогие «Крылья»! Будущих побед и сильных впечатлений!