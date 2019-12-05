На Театральной площади началась установка главной елки города
В Саратове ведется подготовка к празднованию Нового 2020 года.
Сегодня на Театральной площади рабочие приступили к монтажу конструкции главной новогодней елки города. По информации МУП «Саргорсвет»,ее высота составляет около восемнадцати метров, масса – порядка семнадцати тонн.
В настоящее время ведется установка металлического каркаса и основания (опоры). Позже запланирована «набивка» конусовидной формы ели – порядка 350 сосен длиной от 1 метра до 3,5 метров будут зафиксированы в специальной конструкции.