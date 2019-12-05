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Балет "Дон Кихот": здесь «носится сама Радость, и скачет само Веселье»

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Балет "Дон Кихот": здесь «носится сама Радость, и скачет само Веселье»

Вчера спектаклем «Дон Кихот» Людвига Минкуса продолжился VII Международный проект «Звезды мирового балета в Саратове».

… Интересный факт. Оказывается, произведение австрийского композитора по мотивам книги Сервантеса далеко не единственное. Всего существует тринадцать музыкальных переложений историй о благородном идальго. И в каждом Дон Кихот исполняет далеко не главную роль. Центральными образами избраны дочь трактирщика Китри и цирюльник Базиль.

На сцене Саратовского академического театра оперы и балета их история любви сложилась нежной и страстной, игривой и добродушной. Испанские танцы, в которых, как описывал их Сервантес, «носится сама Радость, и скачет само Веселье», превратили происходящее на сцене в волнующе прозрачное пространство. Озаренное солнечным светом, оно дышит любовью и стремлением влюблённых Китри и Базиля отстоять свое чувство. И столько в этом озорства и непосредственности! В очередной вечер проекта "Звезды мирового балета" зрители увидели историю такой степени лёгкого изящества, что, казалось, все оттенки алого на костюмах артистов превращаются в поцелуи, порхают по залу и нежно касаются твоего лица.

Украшением спектакля стало выступление в главных партиях прима-балерины "Кремлёвского балета" Екатерины Первушиной и премьера Национального балета Кубы и Балета Ниццы (Франция) Луиса Валле. Чувственная Китри восхитила фарфоровой утонченностью и хрупкостью вкупе с какой-то "гранитной" решимостью отстаивать свою любовь. Брутальная красота и изящная техника Луиса Валле являют публике пылкого, чувственного и вместе с тем хулиганистого и смекалистого Базиля (сцена, в которой он разыгрывает самоубийство, вызвала неподдельный смех и взрослых, и детей).

Отдельных слов благодарности заслуживают артисты балетной труппы Саратовского театра, а также симфонический оркестр, которым в этот вечер бесподобно управлял дирижёр Медет Тургумбаев. В Саратовском оперном витальная энергия музыки Минкуса нашла безукоризненное отображение в хореографии, и постановка стала триумфом любви.

Спектакль сопровождался овациями и криками «Браво!». Знаки признательности хочется переадресовать проекту в целом и руководству театра, которое уже седьмой раз находит возможность знакомить саратовского зрителя с лучшими солистами балета. Спасибо за праздник!

Автор Елена Маркелова