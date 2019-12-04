Под петицией о запрете пальмового масла подписались уже 200 тысяч россиян

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Инициатором документа стала Наталья Корепина, больная раком жительница столицы с тремя дочерьми. В петиции она указала, что в пищевой промышленности России применяется пальмовое масло с глицидиловыми эфирами. Ранее журналист Аркадий Мамонтов обнародовал на пресс-конференции в РИА Новости протоколы испытаний пальмового масла и заменителя молочного жира «Эколакт». В указанных продуктах содержание глицидиловых эфиров превысило в 4 и 10 раз соответственно установленный в ЕврАзЭс норматив.Как отметила Наталья Корепина, ВОЗ доказала опасность глицидиловых эфиров, содержащихся в продуктах питания. Именно они – основная причина самых агрессивных и распространенных форм рака. При этом в Россию с 2008 по 2018 годы ввезено примерно 4 млн тонн технического пальмового масла, то есть 40 тонн глицидола - чистого яда.Сегодня петицию, которую в интернете обсуждали в течение двух месяцев, призывают подписать как обычные люди, так и известные артисты, блогеры, журналисты. Под петицией уже поставили подписи более 200 тысяч человек.