4 декабря 2019 СРЕДА
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Под петицией о запрете пальмового масла подписались уже 200 тысяч россиян

Новости
Президенту России направлена петиция о запрете пальмового масла.

Под петицией о запрете пальмового масла подписались уже 200 тысяч россиян

Инициатором документа стала Наталья Корепина, больная раком жительница столицы с тремя дочерьми. В петиции она указала, что в пищевой промышленности России применяется пальмовое масло с глицидиловыми эфирами. Ранее журналист Аркадий Мамонтов обнародовал на пресс-конференции в РИА Новости протоколы испытаний пальмового масла и заменителя молочного жира «Эколакт». В указанных продуктах содержание глицидиловых эфиров превысило в 4 и 10 раз соответственно установленный в ЕврАзЭс норматив.
Как отметила Наталья Корепина, ВОЗ доказала опасность глицидиловых эфиров, содержащихся в продуктах питания. Именно они – основная причина самых агрессивных и распространенных форм рака. При этом в Россию с 2008 по 2018 годы ввезено примерно 4 млн тонн технического пальмового масла, то есть 40 тонн глицидола - чистого яда.
Сегодня петицию, которую в интернете обсуждали в течение двух месяцев, призывают подписать как обычные люди, так и известные артисты, блогеры, журналисты. Под петицией уже поставили подписи более 200 тысяч человек.

Это Иван
Иван написал 04 декабря 2019 года
ссылку на петицию нашел в яндексе, подписал https://www.change.org/p/петиция-за-запрет-пальмового-масла-с-глицидиловыми-эфир
ами
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