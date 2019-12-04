Перуанский бизнес готовится выйти на мировые рынки после участия в Экспо-2020

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В рамках события каждая из около ста перуанских компаний, принявших участие в коммерческой платформе, провела в среднем 15 деловых встреч со 115 покупателями из 13 стран. Также в рамках двухдневного мероприятия состоялась символическая церемония освящения земли, на которой расположится павильон Перу на Экспо-2020.По данным Агентства по развитию туризма и экспорта Перу (PROMPERÚ), индекс бизнес-ожиданий по итогам Экспо Перу Дубай составил $24 миллиона. В преддверии Всемирной выставки Перу делает ставку на продвижение своих туристических возможностей и инвестиционной привлекательности страны. Экспо Перу Дубай стало первым мероприятием по продвижению перуанских компаний в рамках Экспо-2020. Интересно, что проведение Всемирной выставки в Дубае совпадает с двухсотлетием независимости Перу. В рамках Экспо-2020 перуанские предприниматели рассчитывают вывести свои лучшие экспортные продукты на новые мировые рынки и привлечь в страну больше туристов.