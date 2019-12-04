Запущен первый в России онлайн-университет социальных наук

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«Добро.Университет» создан Ассоциацией волонтерских центров совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр» в рамках нового проекта «Добро.рф», который объединит ЕИС «Добровольцы России» и онлайн-издание «Добро.Журнал», посвященное созидательной гражданской активности. Цель университета – создать крупнейшую базу знаний для развития и поддержки общественных инициатив в России. Интеллектуальным партнером университета станет один из крупнейших вузов России.При разработке платформы анализировался и учитывался опыт более 40 проектов в сфере онлайн-обучения. Целевая аудитория проекта – сотрудники НКО, волонтерских организаций, органов власти, преподаватели и студенты, сотрудники социально ответственных компаний, сами волонтеры, а также все неравнодушные граждане. Любой желающий, заинтересованный в получении качественной и структурированной информации о деятельности НКО, волонтерских организаций, социальном проектировании может пройти полноценный обучающий курс и получить новые знания и навыки.Образовательный контент для проекта предоставляют организации, имеющие значительный опыт и экспертизу в конкретной сфере. Среди видов контента, предлагаемых «Добро.Университетом» – видеокурсы, вебинары, библиотека учебных и методических пособий, статей и исследований от ведущих специалистов в сфере онлайн-образования.Первыми видеокурсами на платформе станут материалы, предоставленные лидирующими НКО и социально ответственными компаниями страны. Среди них вводный курс о добровольчестве от Ассоциации волонтерских центров, курс по поисково-спасательной деятельности совместно с «Лиза Алерт», волонтерству в сфере культуры совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), по социальному проектированию (вместе с Форумом доноров), «Социальное волонтерство», подготовленный Агентством стратегических инициатив совместно с фондом «Вера», по комьюнити-менеджменту совместно с комьюнити-бюро «Compot», курс по продвижению социальных проектов и другие. Каждый курс делится на модули и уроки, состоящие из видеоролика и дополнительных материалов. Задания подаются через «живые» кейсы и реальные примеры, погружение в атмосферу, формат рассказа историй с элементами документалистики, что позволяет слушателям легче воспринимать его и эффективнее обучаться.На любой из курсов можно записаться бесплатно. По итогам слушатели смогут получить электронный сертификат о его прохождении. В дальнейшем планируется выдача слушателям сертификата государственного образца от интеллектуального партнера платформы. Сведения о прохождении курса будут передаваться в электронную волонтерскую книжку ЕИС «Добровольцы России» и другие интегрированные информационные системы, среди которых АИС «Молодежь России», «Работа в России», цифровой профиль гражданина и другие.