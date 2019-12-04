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В музее Константина Федина открывается выставка «Снежная королева и “глобальное потепление”»

Новости
В музее Константина Федина открывается выставка «Снежная королева и “глобальное потепление”»

Государственный музей К.А. Федина традиционно перед новогодними праздниками открывает новую выставку для детей. В этом году она посвящена сказке Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева».

Андерсен – один из самых популярных европейских писателей XIX века. Известность среди современников и будущих поколений читателей ему принесли многочисленные сказки, которые были и остаются любимыми. На протяжении почти полутора веков многие из них неоднократно переиздавались, по ним ставились театральные спектакли, снимались художественные и мультипликационные фильмы. Одной из самых знаменитых и любимых сказок, написанных Андерсеном, стала «Снежная королева». В декабре 2019 года исполняется 175 лет со дня первой публикации этой сказки, а в следующем году – 215 лет со дня рождения сказочника. К этим датам и будет приурочена новая выставка, которая станет настоящим подарком для детей и взрослых. Посетители окажутся в сказочной стране, где можно будет увидеть старый европейский город, заглянуть в комнату с волшебным камином, посидеть за столом сказочника и самим попробовать написать настоящим пером чудесную историю. Особую атмосферу создают репродукции гравюр XIX века и графические работы, выполненные саратовским художником Сергеем Анохиным. Неповторимый колорит выставке придадут цветы, созданные мастером Алёной Мак. Путешествуя по выставке, можно будет посетить жилище лапландки и чертоги Снежной королевы, встретиться со снежными великанами и заглянуть в волшебное зеркало. Самые смелые смогут спуститься в ледяную пещеру, где тролли спрятали волшебную розу. Отважным смельчакам предстоит согреть её своими добром и любовью, символами которых будут чародейственные угольки.

Выставка работает с 10 декабря до конца января 2019 года.