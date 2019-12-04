"Наша Золушка": ТЮЗ Киселева приглашает на премьеру сказки

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Спектакль по мотивам сюжета известной сказки, получивший название «Наша Золушка», сочинялся совместными усилиями артистов театра и творческой команды, собранной петербургским режиссёром Екатериной Гороховской. В постановочную группу спектакля вошли художник-сценограф Алексей Вотяков (Магнитогорск), художник по костюмам Фагиля Сельская (Москва), хореограф и создатель музыкального оформления к спектаклю Юлия Колченская (Санкт-Петербург), художник по свету Тарас Михалевский (Москва). Премьера спектакля состоится 15 декабря 2019 года в 11.00 и 16.00 на Большой сцене театра.А вы знаете, как звали Золушку? Какое имя ей дали при рождении? Кем были её отец и мать? В классической сказке Золушка — дочь знатного и рано овдовевшего вельможи. Когда же дочка знатного и богатого человека научилась заниматься хозяйством? Куда подевались их слуги? А что если Золушке просто очень нравилось готовить?Артисты Саратовского ТЮЗа попытались заново прочесть известную сказку. Режиссёр Екатерина Гороховская предложила каждому актёру пофантазировать над своим героем, вложить в его поступки свою собственную правду, увидеть в старой истории новые смыслы, близкие сегодняшнему пониманию мира. Так родилась «Наша Золушка» — оригинальная сценическая версия сказки, сочинённая Саратовским ТЮЗом. Рождённые через этюды и импровизации находки записала и оформила в пьесу завлит ТЮЗа, драматург Анастасия Колесникова.«Наша Золушка» — это спектакль о поисках счастья. Все люди разные, а мечта найти своё собственное счастье у нас общая. В минуты слабости нас всех иногда одолевают сомнения: быть может, счастье – это для других, а я его не достоин? В этот момент очень важно, чтобы рядом оказался кто-то, кто даст нам силу быть собой и смелость бороться за своё собственное счастье. И это совсем не обязательно будет Крёстная Фея.... «Наша Золушка» — история о том, как важно встретить верного друга и любимого человека, который примет тебя таким, какой ты есть.Но сказки без чудес не бывает, и потому на помощь Екатерине Гороховской и артистам театра приходят настоящие волшебники театра. Заставить ожить на сцене самые неожиданные фантазии постараются сценограф Алексей Вотяков и художник по костюмам Фагиля Сельская. Рождённые силой воображения волшебный домик с садом и королевский дворец зацветут на сцене ТЮЗа яркими цветами и красками. Создавать атмосферу сказочного мира, где живут бок о бок короли, феи, эльфы и вельможи, будут помогать театральный свет от Тараса Михалевского, написанная Юлией Колченской музыка и сочиненные ею же танцевальные номера.Спектакль «Наша Золушка» сочиняли и будут играть артисты театра Руслан Дивлятшин, Дарья Доронина, заслуженный артист России Валерий Емельянов, Алексей Карабанов, Елена Краснова, Евгения Кутенева, Ольга Лисенко, Мария Лучкова, Юлия Мещерякова, Ирина Протасова, Виктория Самохина, Михаил Селиванов, Анна Соседова, Александр Степанов, Александр Тремасов, Михаил Третьяков, Надежда Червонная, Тамара Цихан, Артём Яксанов, Вера Яксанова.Спектакль рекомендован зрителям старше 7 лет, - сообщает пресс-служба ТЮЗа Ю.П.Киселева.