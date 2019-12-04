Сегодня в Академопере — продолжение международного проекта «Звезды мирового балета»

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Вчера по случаю начала проекта в кофейне Coupe руководство Саратовского оперного, ведущие солисты его балетной труппы и приглашенные артисты дали пресс-конференцию.В начале беседы директор Академоперы Алексей Комаров сообщил журналистам, что для участия в фестивале в наш город прибудут ведущие солисты театров России, Германии, Кубы, Италии.На пресс-конференции присутствовали уже прилетевшие в Саратов прима-балерина театра «Кремлевский балет», лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Екатерина Первушина и премьер Национального балета Кубы и Балеты Ниццы (Франция) Луис Валле. Сегодня в балете Людвига Минкуса «Дон Кихот» Екатерина исполнит партию Китри, Луиса мы увидим в образе Базиля.Руководитель балетной труппы театра Игорь Стецюр-Мова подчеркнул уникальность проекта, который объединяет на одной сцене солистов разных школ и стран и сочетает в программе финального Гала-концерта номера классической и современной хореографии.Екатерина Первушина поприветствовала саратовцев и отметила, что сначала ей было непривычно от того, что саратовская сцена гораздо меньше сцены «Кремлевского балета». Также она заметила: Луис хороший партнер, и им хватило двух репетиций для создания танцевального дуэта.Валле в свою очередь признался в своей симпатии к нашему городу, который актеру открылся как очень уютный, с добродушными жителями.Саратовские артисты балета Наталья Колосова и Петр Бочков поделились своими впечатлениями о работе в рамках проекта. Наталья благодарна «Звездам мирового балета» за опыт сценического существования с коллегами из других стран. Вместе с тем актриса добавила, что и в спектаклях международного статуса, и в «местных постановках» артисты балета работают на пределе профессиональных возможностей.Следующий спектакль проекта состоится 7 декабря. В «Лебедином озере» главные партии исполнят прима-балерина и премьер театра Ла-Скала (Милан, Италия) Мартина Ардуино и Марко Агостино. С 2013 года, когда стартовали первые «Звезды...», прославленный театр выступит в Саратове впервые.8 декабря фестиваль завершится большим Гала-концертом. В нем ожидается участие ведущих солистов балета Большого театра России Алены Ковалевой и Якопо Тисси (Италия), солистов балета Московского Музыкального театра имени К.Станиславского и В. Немировича-Данченко ЖанныГубановой и Егора Алферова, прима-балерины и солиста балета Михайловского театра Екатерины Борченко и Эрнеста Латыпова, ведущей солистки Мариинского театра Ренаты Шакировой и премьера Баварского и Берлинского государственного балета Алехандро Виреллеса. По словам Игоря Стецюр-Мовы, финальным номером программы планирует стать гранд-па из балета «Дон Кихот».Автор Елена МаркеловаФото автора