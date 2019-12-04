В минувшие сутки в Саратовской области произошло два пожара
В минувшие сутки в Саратовской области произошло два пожара.
Сегодня утром в04.18 на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в овощном ларьке на улице Азина. Площадь пожара составила шесть квадратных метров, выгорел полностью. Предварительная причина пожара – несоблюдение устройства и эксплуатации электрооборудования. На тушение выезжала 1 единица техники, 3 человека личного состава.
В час ночи горел жилой дом в селе Малый Карай Романовского района. Площадь пожара составила 35 квадратных метров, деревянный дом выгорел полностью. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. На тушение выезжала 1 единицы техники, 5 человек личного состава.