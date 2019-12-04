4 декабря 2019 СРЕДА
Новости
18:18 | 04 декабря
Под петицией о запрете пальмового масла подписались уже 200 тысяч россиян
18:13 | 04 декабря
Перуанский бизнес готовится выйти на мировые рынки после участия в Экспо-2020
16:28 | 04 декабря
Запущен первый в России онлайн-университет социальных наук
15:46 | 04 декабря
В музее Константина Федина открывается выставка «Снежная королева и “глобальное потепление”»
15:03 | 04 декабря
"Наша Золушка": ТЮЗ Киселева приглашает на премьеру сказки
14:11 | 04 декабря
Областной киновидеоцентр подготовил праздничное представление «Миссия «Новый год»
13:18 | 04 декабря
В минувшие сутки в Саратовской области произошло два пожара
12:35 | 04 декабря
Сегодня в Академопере — продолжение международного проекта «Звезды мирового балета»
11:30 | 04 декабря
Саратовское предприятие стало лауреатом премии Правительства РФ в области качества
10:39 | 04 декабря
В Саратове продолжается активная очистка улиц от последствий снегопада
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В минувшие сутки в Саратовской области произошло два пожара

Новости
В минувшие сутки в Саратовской области произошло два пожара

В минувшие сутки в Саратовской области произошло два пожара.

Сегодня утром в04.18 на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в овощном ларьке на улице Азина. Площадь пожара составила шесть квадратных метров, выгорел полностью. Предварительная причина пожара – несоблюдение устройства и эксплуатации электрооборудования. На тушение выезжала 1 единица техники, 3 человека личного состава.

В час ночи горел жилой дом в селе Малый Карай Романовского района. Площадь пожара составила 35 квадратных метров, деревянный дом выгорел полностью. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. На тушение выезжала 1 единицы техники, 5 человек личного состава.