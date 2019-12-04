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Областной киновидеоцентр подготовил праздничное представление «Миссия «Новый год»

Новости
Областной киновидеоцентр подготовил праздничное представление «Миссия «Новый год»

В первые дни декабря в областном киновидеоцентре на заседании методического совета был рассмотрен и утвержден сценарий праздничного представления «Миссия «Новый год».

Именно этот сценарий будет воплощен на сцене кинозала «На Рижской» как новогоднее представление для младших школьников. Примечательно, что главные роли Деда Мороза и Снегурочки в театрализованном представлении, которое пройдет с 19 по 30 декабря, исполнят волонтеры.

По сценарию киноприключений Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка вместе со зрителями пройдут супергеройские испытания по спасению Нового года, а еще совершат много других интересных поступков, которые сделают праздник незабываемым.

СПРАВКА:

Продолжительность мероприятия «Миссия «Новый год» – 30 минут, далее следует просмотр фильма. Стоимость одного билета на программу «Миссия «Новый год» и кинопросмотр – 120 рублей. Коллектив областного киновидеоцентра готов провести выездные киномероприятия на площадке любого образовательного учреждения. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (8452) 62-31-98, 62-02-10, 62-02-11.