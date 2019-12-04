Саратовское предприятие стало лауреатом премии Правительства РФ в области качества
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому предприятия и организации стали лауреатами премии Правительства РФ 2019 года в области качества.
В категории организаций с численностью работающих от 250 до 1000 человек за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества лауреатом премии стало ООО «Группа компаний «РУБЕЖ» (город Саратов).
Справка:
Премии Правительства Российской Федерации в области качества присуждаются ежегодно на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.
Организации, которые участвуют в конкурсе и становятся дипломантами или лауреатами, являются примерами внедрения лучших практик управления бизнес-процессами.