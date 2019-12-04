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В Саратове продолжается активная очистка улиц от последствий снегопада
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В Саратове продолжается активная очистка улиц от последствий снегопада

Новости
В Саратове продолжается активная очистка улиц от последствий снегопада

Уборка города от снежных и ледяных отложений ведется в круглосуточном режиме.

Так, в ночь с 3 на 4 декабря 2019 г. в работах было задействовано порядка 200 единиц техники, чтобы к утренним часам был обеспечен проезд автомобильного транспорта. Сегодня днем в уборке снега задействовано 203 спецмашины и порядка 300 рабочих по благоустройству МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».

«Сейчас коммунальным службам необходимо сместить приоритет на расчистку пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам и соцобъектам», - отметил на своей странице в Инстаграм глава Саратова Михаил Исаев.

Он также попросил активизироваться в этом направлении и управляющие многоквартирными домами организации для расчистки дворов и предпринимателей по уборке прилегающих территорий.