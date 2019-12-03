Анастасия Чекина стала чемпионкой Европы по решению шахматных композиций
В Таллине с 1 по 8 декабря проходит первенство Европы по быстрым шахматам, блицу и решению шахматных композиций среди юношей и девушек до 10,14 и 18 лет.
Учащаяся Саратовской областной спортивной школы по шахматам 10-летняя Анастасия Чекина заняла 1 место в турнире девушек до 10 лет по решению шахматных композиций. В командном первенстве по быстрым шахматам Настя заняла 3 место и завоевала бронзовую медаль. Тренер спортсменки - Аркадий Корчмар.
В турнире юношей до 14 лет по решению шахматных композиций отлично выступил учащийся спортивной школы по шахматам Серафим Бунин. Он разделил 1-4 место, но по дополнительным показателям остался на 4 месте. Тренер спортсмена - Сергей Лебедев.
Всего на соревнованиях по быстрым шахматам в столице Эстонии российские шахматисты выиграли 16 медалей.