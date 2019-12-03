В рамках очередного "Семейного киночетверга" зрители увидят мультфильм «Братья медведи: тайна трех миров»
В этот четверг, 5 декабря, в рамках проекта областного киновидеоцентра «Семейные киночетверги» состоится показ мультипликационного фильма «Братья медведи: тайна трех миров» (6+).
Это красочная кинолента о веселых и озорных братьях-медведях Брайре и Брамбле. Однажды, обстоятельства складываются таким образом, что братьям приходится объединиться со своим давним другом – лесорубом Виком и роботом – археологом Коко, который пытается отыскать древний затерянный мир. Вместе они попадают в круговорот приключений и разгадывают тайну трех миров.
Начало киносеанса – 15.00.
Стоимость билета – 70 рублей.