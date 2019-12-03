В библиотеках Саратова прошли мероприятия ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

просмотров: 51

Мероприятия были нацелены на профилактику распространения ВИЧ-инфекции, пропаганду здорового образа жизни .В Молодежном информационном центре Центральной городской библиотеки ко Всемирному дню борьбы со СПИДом оформили книжные выставки-предостережения «Рискуют все!». На выставках были представлены книги и журналы, рассказывающие о том, что такое ВИЧ - инфекция, в чем разница между ВИЧ-инфекцией и СПИДом, как можно заразиться, кто входит в группу риска.В детской библиотеке №32 провели шок-урок «Наркотики - путешествие в один конец» для учащихся ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа-интернат №2 имени В.В.Талалихина». Подросткам рассказали о путях передачи и причинах, приводящих к заболеванию, предложили поучаствовать в дискуссии «Риски заражения ВИЧ – инфекцией», посмотреть мультимедийную презентацию «Об этом лучше знать заранее», ознакомиться с тематической книжной выставкой «Пусть всегда будет завтра». В заключение кадетам раздали буклеты «Предупрежден - значит вооружен».Ребят, посещающих изостудию «АРТ-Мастер» МАУДО «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова, пригласили на беседу «Жизнь бесценна» в библиотеку № 40.В библиотеке № 6 на часе информации «Я за жизнь без СПИДа» учащихся 8 класса МОУ «Лицей №2» познакомили со статистикой заболевания в России и мире, научно – познавательным фильмом «Простые правила против СПИДа».На мероприятии, организованном в рамках дня информации «СПИД: без мифов и иллюзий», в библиотеке №15 учащимся 8 класса МОУ «СОШ №84» рассказали о ВИЧ-инфекции, СПИДе, мерах профилактики заболевания, продемонстрировали видеоролик «ВИЧ/СПИД», направленный на формирование толерантности к ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом. Ярким моментом встречи стала подготовленная подростками сценка «ВИЧ не передается через дружбу». В завершение ребятам вручили тематические информационные памятки и буклеты.В этот день сотрудники библиотеки №15 у книжной выставки «Здоровым быть модно» также проводили для посетителей мини-беседы «Что вы знаете о ВИЧ/СПИДе?», «Начни с себя – живи безопасно», «Будьте благоразумными!»На познавательной беседе юные читатели библиотеки № 39 узнали об акции «Красная ленточка», придумали и написали лозунги – «Нет наркотикам!», «Нет вредным привычкам!», «Мы за здоровый образ жизни!».Тематические книжные выставки и мероприятия ко Всемирному дню борьбы со СПИДом прошли и в другим городских библиотеках.