ВНИМАНИЕ: МЧС предупреждает о сильном снегопаде

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В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности!Рекомендации водителям в зимний период:- эксплуатировать автомобиль следует только на зимней резине;- начинать движение необходимо плавно, трогаться с места на низкой передаче на малых оборотах;- двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках;- при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается;- во избежание заноса не делать резких маневров.Не успели подготовить автомобиль с учётом погоды или вы не обладаете достаточным опытом вождения - воздержитесь от поездок.