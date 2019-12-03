ВНИМАНИЕ: МЧС предупреждает о сильном снегопаде
По данным Саратовского Гидрометцентра, завтра, 4 декабря, ночью и днем местами по области и в Саратове ожидается сильный снег (6-19 мм), усиление северо-западного ветра, порывы 15-17 м/с, метель. Температура ночью -5...-10, днем -3...-8.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности!
Рекомендации водителям в зимний период:
- эксплуатировать автомобиль следует только на зимней резине;
- начинать движение необходимо плавно, трогаться с места на низкой передаче на малых оборотах;
- двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках;
- при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается;
- во избежание заноса не делать резких маневров.
Не успели подготовить автомобиль с учётом погоды или вы не обладаете достаточным опытом вождения - воздержитесь от поездок.