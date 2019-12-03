3 декабря 2019 ВТОРНИК
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15:08 | 03 декабря
ВНИМАНИЕ: МЧС предупреждает о сильном снегопаде
14:14 | 03 декабря
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13:19 | 03 декабря
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12:27 | 03 декабря
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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ВНИМАНИЕ: МЧС предупреждает о сильном снегопаде

Новости


По данным Саратовского Гидрометцентра, завтра, 4 декабря, ночью и днем местами по области и в Саратове ожидается сильный снег (6-19 мм), усиление северо-западного ветра, порывы 15-17 м/с, метель. Температура ночью -5...-10, днем -3...-8.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности!

Рекомендации водителям в зимний период:

- эксплуатировать автомобиль следует только на зимней резине;

- начинать движение необходимо плавно, трогаться с места на низкой передаче на малых оборотах;

- двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках;

- при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается;

- во избежание заноса не делать резких маневров.

Не успели подготовить автомобиль с учётом погоды или вы не обладаете достаточным опытом вождения - воздержитесь от поездок.
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