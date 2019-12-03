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В Областной универсальной научной библиотеке будет представлена новая книга Ильи Козловского и Бориса Стрельцина «Памятники, монументы и городская скульптура Саратова»

Новости
В Областной универсальной научной библиотеке будет представлена новая книга Ильи Козловского и Бориса Стрельцина «Памятники, монументы и городская скульптура Саратова»

4 декабря в 15:00 в зале новых поступлений Областной универсальной научной библиотеки книголюбам и всем, кто интересуется историей и архитектурой родного города, будет представлена новая книга Ильи Козловского и Бориса Стрельцина «Памятники, монументы и городская скульптура Саратова» об уникальной городской культуре нашего города.

Опираясь на книгу, в ходе мероприятия будет рассказано о памятниках, установленных и органично вписанных в городскую архитектуру. Среди них воинские памятники, памятники погибшим в период Великой Отечественной войны, памятники деятелям науки, техники, культуры, государственным и политическим деятелям, памятники, посвященные историческим событиям и профессиям, тематические памятники. В издание вошли и утраченные памятники, украшавшие саратовские улицы и скверы в разное время.

В связи с тем, что это справочное издание, каждый из представленных объектов сопровождается исторической справкой, дается его точное местоположение.

Уникальное краеведческое издание поддержал Фонд гражданского строительства и экспертизы имени С. А. Каллистратова.
На мероприятии будет представлена книжно-иллюстративная выставка из фондов Областной универсальной научной библиотеки «Памятники. Память. Наследие».