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До конца года в Саратовской области планируется построить 1,2 миллиона квадратных метров жилья

Новости


Саратовская агломерация вошла в список ведущих 20 городских агломераций, на территории которых находятся более 75% (85,8 млн кв. м) строящегося жилья в России. Такие данные приводит аналитический центр ДОМ.РФ.

Таких показателей удалось достичь в том числе благодаря плановой, тщательной работе в рамках реализации в области федерального проекта «Жильё» национального проекта Президента РФ Владимира Путина «Жильё и городская среда».

«В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 1,2 млн кв. метров жилья. В ноябре-декабре должны достроить 36 многоквартирных жилых домов, - рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв. - В рамках проекта «Жильё» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» Саратовской области выделено 195,2 млн рублей (из федерального бюджета – 173,73 млн рублей, из областного бюджета – 21,47 млн рублей). Один из объектов – детский сад на 160 воспитанников, расположенный по адресу: пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. 1 в Заводском районе г. Саратова. В нем завершены все строительно-монтажные работы. 15 ноября объект ввели в эксплуатацию».