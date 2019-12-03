В РГУ им. А.Н. Косыгина прошел Всероссийский Форум по гражданской идентичности
В Москве 14 ноября 2019 года прошел I Всероссийский Форум «Гражданская идентичность в пространстве современной школы».
Поддержку мероприятию оказало Министерство просвещения РФ. Участники форума обсудили ключевые задачи формирования гражданской идентичности в школьном образовании и внесли ряд предложений по их решению.
В форуме приняли участие более 300 человек – педагоги и руководители, представители органов государственной власти, деятели культуры, студенты вузов, учащиеся школ, представители научных, общественных и религиозных организаций.
Важность формирования общероссийской гражданской идентичности для системы школьного образования подчеркнула Светлана Нуждина, директор правового департамента Минпросвещения РФ. Образовательным и воспитательным процессом назвал формирование идентичности российского гражданина заместитель председателя Синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Далее темы Форума будут обсуждаться на аналогичных межрегиональных мероприятиях во всех федеральных округах России.