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Саратовские кадеты приняли участие в «Императорском маршруте»
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Саратовские кадеты приняли участие в «Императорском маршруте»

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Сорок учащихся саратовской кадетской школы-интерната № 1 им. Б.Н. Ерёмина приняли участие в образовательном проекте «Императорской маршрут».

Экскурсионно-образовательная программа проекта была посвящена пребыванию в Тюмени и Тобольске императорской семьи. В первый день экскурсия проходила по историческим местам, связанным с пребыванием в Тюмени Цесаревича Александра, будущего Императора Александра II, вместе со своим другом и наставником, поэтом Василием Жуковским.

Кадеты прогулялись по уникальной четырехъярусной набережной реки Тура, познакомились с мостом Влюблённых – символом преданности и взаимной любви в царской семье. В усадьбе купца I гильдии Ивана Колокольникова школьников встретили сотрудники, выступившие в роли хозяев усадьбы, рассказав о купеческой семье, напоили гостей ароматным сибирским Иван-чаем и в форме игры-квеста познакомили с домом.

Второй и третий день пребывания в Сибири были посвящены семье Николая II прошли экскурсии, беседы, мастер-классы в доме-музее «Царская пристань». На мастер-классе кадеты создали «ангелов» для благотворительного базара «Белый цветок».

Третий день начался с обзорной экскурсии по Тобольску.

Подарком для кадетов стала театральная постановка «Медведь» в Тобольском драматическом театре. Оригинальную постановку по пьесе Чехова «Медведь» ставила семья Николая II на Рождество 1918 года.