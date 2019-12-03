Саратовские кадеты приняли участие в «Императорском маршруте»

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Экскурсионно-образовательная программа проекта была посвящена пребыванию в Тюмени и Тобольске императорской семьи. В первый день экскурсия проходила по историческим местам, связанным с пребыванием в Тюмени Цесаревича Александра, будущего Императора Александра II, вместе со своим другом и наставником, поэтом Василием Жуковским.Кадеты прогулялись по уникальной четырехъярусной набережной реки Тура, познакомились с мостом Влюблённых – символом преданности и взаимной любви в царской семье. В усадьбе купца I гильдии Ивана Колокольникова школьников встретили сотрудники, выступившие в роли хозяев усадьбы, рассказав о купеческой семье, напоили гостей ароматным сибирским Иван-чаем и в форме игры-квеста познакомили с домом.Второй и третий день пребывания в Сибири были посвящены семье Николая II прошли экскурсии, беседы, мастер-классы в доме-музее «Царская пристань». На мастер-классе кадеты создали «ангелов» для благотворительного базара «Белый цветок».Третий день начался с обзорной экскурсии по Тобольску.Подарком для кадетов стала театральная постановка «Медведь» в Тобольском драматическом театре. Оригинальную постановку по пьесе Чехова «Медведь» ставила семья Николая II на Рождество 1918 года.