29 ноября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 29 ноября
Завтра в Саратове состоится Второй городской фестиваль-конкурс фокусников «Удиви меня»
16:05 | 29 ноября
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14:18 | 29 ноября
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12:30 | 29 ноября
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11:39 | 29 ноября
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10:49 | 29 ноября
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Завтра в Саратове состоится Второй городской фестиваль-конкурс фокусников «Удиви меня»

Новости


Завтра в Саратове состоится Второй городской фестиваль-конкурс фокусников «Удиви меня».

Конкурс «Удиви меня» проводится Управлением по культуре администрации муниципального МАУК «Театр фокусов «Самокат» и МАУК «Театр фокусов «Самокат», и направлен на популяризацию иллюзионного искусства, выявление новых талантов среди детей, подростков и молодежи, обмена опытом и самореализации участников фестиваля.

Конкурс будет проходить в помещении Театра фокусов «Самокат», по адресу: ул. Комсомольская, д. 41/41.

Начало мероприятия в 13-00.