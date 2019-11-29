Завтра в Саратове состоится Второй городской фестиваль-конкурс фокусников «Удиви меня»
Завтра в Саратове состоится Второй городской фестиваль-конкурс фокусников «Удиви меня».
Конкурс «Удиви меня» проводится Управлением по культуре администрации муниципального МАУК «Театр фокусов «Самокат» и МАУК «Театр фокусов «Самокат», и направлен на популяризацию иллюзионного искусства, выявление новых талантов среди детей, подростков и молодежи, обмена опытом и самореализации участников фестиваля.
Конкурс будет проходить в помещении Театра фокусов «Самокат», по адресу: ул. Комсомольская, д. 41/41.
Начало мероприятия в 13-00.