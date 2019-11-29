Саратов присоединился к международной акции #ЩедрыйВторник

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Мероприятие нацелено на развитие культуры благотворительности и вовлечение в эту деятельность всё большего количества людей. Суть акции состоит в том, что в этот день участники совершают добрые дела – собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают волонтёрские акции, флешмобы в сети Интернет. Участникам акции открываются возможности сотрудничества с другими некоммерческими организациями, представителями бизнеса и СМИ.К участию в мероприятии допускаются любые неполитические организации и частные лица. Механизм сбора средств также свободен. Целевыми организациями данной инициативы являются некоммерческие организации и социально ответственные компании. В этот день они могут проинформировать общественность о своей деятельности, а также привлечь внимание к проблемам, на решение которых направлена работа организации.