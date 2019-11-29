29 ноября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 29 ноября
Завтра в Саратове состоится Второй городской фестиваль-конкурс фокусников «Удиви меня»
16:05 | 29 ноября
Саратов присоединился к международной акции #ЩедрыйВторник
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15:11 | 29 ноября
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14:18 | 29 ноября
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13:22 | 29 ноября
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12:30 | 29 ноября
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11:39 | 29 ноября
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10:49 | 29 ноября
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09:57 | 29 ноября
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Саратов присоединился к международной акции #ЩедрыйВторник

Новости


3 декабря текущего года в Саратове пройдёт международная акция #ЩедрыйВторник. В качестве организатора мероприятия в России выступает Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ». Организация занимается управлением благотворительными программами, организацией грантовых конкурсов и другим.

Мероприятие нацелено на развитие культуры благотворительности и вовлечение в эту деятельность всё большего количества людей. Суть акции состоит в том, что в этот день участники совершают добрые дела – собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают волонтёрские акции, флешмобы в сети Интернет. Участникам акции открываются возможности сотрудничества с другими некоммерческими организациями, представителями бизнеса и СМИ.

К участию в мероприятии допускаются любые неполитические организации и частные лица. Механизм сбора средств также свободен. Целевыми организациями данной инициативы являются некоммерческие организации и социально ответственные компании. В этот день они могут проинформировать общественность о своей деятельности, а также привлечь внимание к проблемам, на решение которых направлена работа организации.