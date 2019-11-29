73% работников Саратовской области хотели бы отдыхать в пятницу

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Как выяснилось, 73% работников области в случае введения четырехдневной рабочей недели третьим выходным выбрали бы пятницу. 15% отдают предпочтение понедельнику, а 10% – среде.При этом лишь 25% респондентов Саратовской области считают, что четырехдневная рабочая неделя станет реальностью в ближайшие 3-5 лет. Чаще других такого мнения придерживаются представители рабочих специальностей и госслужащие.Какие плюсы работники Саратовской области видят в переходе на четырехдневную рабочую неделю? По результатам опроса главным преимуществом станет возможность проводить больше времени с семьей и друзьями. Этот аргумент стал самым популярным среди жителей региона. На втором месте – возможность заниматься домашними делами (ремонт, дача и т.д.), на третьем – дополнительное время для отдыха. 11% респондентов отметили, что не видят плюсов.Опрос проводился с 11 по 18 октября среди 9273 российских соискателей.О HeadHunterHeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 39 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 620 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter входит в ТОП 3 в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.