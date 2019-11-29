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73% работников Саратовской области хотели бы отдыхать в пятницу

Новости


Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей Саратовской области, чтобы выяснить их отношение к возможному переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Как выяснилось, 73% работников области в случае введения четырехдневной рабочей недели третьим выходным выбрали бы пятницу. 15% отдают предпочтение понедельнику, а 10% – среде.

При этом лишь 25% респондентов Саратовской области считают, что четырехдневная рабочая неделя станет реальностью в ближайшие 3-5 лет. Чаще других такого мнения придерживаются представители рабочих специальностей и госслужащие.

Какие плюсы работники Саратовской области видят в переходе на четырехдневную рабочую неделю? По результатам опроса главным преимуществом станет возможность проводить больше времени с семьей и друзьями. Этот аргумент стал самым популярным среди жителей региона. На втором месте – возможность заниматься домашними делами (ремонт, дача и т.д.), на третьем – дополнительное время для отдыха. 11% респондентов отметили, что не видят плюсов.

Опрос проводился с 11 по 18 октября среди 9273 российских соискателей.

О HeadHunter

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