29 ноября 2019 ПЯТНИЦА
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17:00 | 29 ноября
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14:18 | 29 ноября
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13:22 | 29 ноября
В Саратовской области готовится к открытию третий в этом году модернизированный кинозал
12:30 | 29 ноября
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11:39 | 29 ноября
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10:49 | 29 ноября
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09:57 | 29 ноября
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В Саратовской области готовится к открытию третий в этом году модернизированный кинозал

Новости


Благодаря национальному проекту «Культура» в регионе активно продолжается модернизация муниципальных кинозалов.

Активную поддержку реализации проекта оказывают министерство культуры области и областной методический киновидеоцентр.

Так, 25 ноября с целью оказания практической помощи представители областного минкульта и киновидеоцентра побывали с рабочим визитом в р.п. Турки.

По словам главы Турковского муниципального района Алексея Никитина, к благоустройству кинотеатра «Космос», помимо выделенной Фондом кино субсидии в 5 млн рублей, руководством района были привлечены денежные средства из бюджета муниципального района и районных спонсорских организаций.

В настоящий момент за счёт средств Фонда кино поставлены современное кинопроекционное и звуковое оборудование, экран и 150 кинотеатральных кресел. Благодаря средствам муниципального бюджета в кинозале и фойе произведена укладка напольного покрытия, вставлены новые двери и окна, осуществляется обшивка и покраска стен, устанавливается сцена. По словам главы района, во всем здании произведена полная замена электропроводки, установлена звукооператорская.