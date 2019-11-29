В Саратовской области готовится к открытию третий в этом году модернизированный кинозал
Благодаря национальному проекту «Культура» в регионе активно продолжается модернизация муниципальных кинозалов.
Активную поддержку реализации проекта оказывают министерство культуры области и областной методический киновидеоцентр.
Так, 25 ноября с целью оказания практической помощи представители областного минкульта и киновидеоцентра побывали с рабочим визитом в р.п. Турки.
По словам главы Турковского муниципального района Алексея Никитина, к благоустройству кинотеатра «Космос», помимо выделенной Фондом кино субсидии в 5 млн рублей, руководством района были привлечены денежные средства из бюджета муниципального района и районных спонсорских организаций.
В настоящий момент за счёт средств Фонда кино поставлены современное кинопроекционное и звуковое оборудование, экран и 150 кинотеатральных кресел. Благодаря средствам муниципального бюджета в кинозале и фойе произведена укладка напольного покрытия, вставлены новые двери и окна, осуществляется обшивка и покраска стен, устанавливается сцена. По словам главы района, во всем здании произведена полная замена электропроводки, установлена звукооператорская.