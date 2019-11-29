Академопера приглашает на премьеру балета "Щелкунчик"

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С момента создания самого первого спектакля «Щелкунчик» в Саратове (1928 год) прошло 90 лет. Предыдущий «Щелкунчик» был поставлен в 1993 году балетмейстером Анатолием Дементьевым, художник спектакля – Сергей Болдырев. Эта версия шла в театре 25 лет и выдержала более 250 спектаклей(!).К работе над новым спектаклем была привлечена высококлассная команда постановщиков: балетмейстер и автор хореографии – лауреат Национальной театральной Премии «Золотая Маска», заслуженный деятель искусств Республики Карелия Кирилл Симонов, дирижер-постановщик – лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Юрий Кочнев, художник - постановщик – заслуженный художник России Сергей Болдырев художник по костюмам – Ольга Колесникова, художник по свету - Екатерина Чернощекова. В новой балетной постановке задействован хор Саратовского театра оперы и балета под руководством Анны Вильперт.В хореографической партитуре балета Кирилл Симонов к авторским балетным номерам присоединит текст Льва Иванова. Философские искания Гофмана (автора сказки «Щелкунчик и мышиный король»), Кирилл Симонов переработал в удивительное сказочное приключение. В спектакле безмятежный детский утренник полный смеха, тепла и веселья будут сменять картины противостояния добра и зла. Но сказка остается сказкой. Предчувствие чуда не покинет зрителя ни на минуту. Музыка Чайковского, еще недавно создававшая атмосферу веселого праздника и детских грез, в одно мгновение перенесет главную героиню в новый мир, в котором звучат ноты взросления и мудрости.Волшебная зимняя сказка «Щелкунчик» неизменно ассоциируется с прекрасной музыкой Петра Ильича Чайковского. Чудесные превращения, борьба с Мышиным Королем, любовь Клары и Щелкунчика, снежное царство с искрящимися, как бриллианты, снежинками и россыпь красивейших танцев не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых уже более 120 лет.Зрителей ждет красивое и масштабное зрелище. В спектакле занята вся балетная труппа театра и много детей – совсем юных артистов из «Студии классического балета Татьяны Картушиной». Для маленьких танцовщиков очень важно участие в профессиональных спектаклях, которое дает возможность с самых первых шагов в искусстве ощутить таинство и волшебство большой театральной сцены. Так же в новой постановке открыто несколько купюр: зрителей ждёт знакомство с новыми персонажами и номерами.Для спектакля подготовлено около 200 уникальных костюмов, используется дополнительное световое оборудование.Новый спектакль рекомендован для просмотра зрителями старше 6 лет. Премьера балета «Щелкунчик» откроет VII Международный проект «Звезды мирового балета в Саратове».