В Саратове начинается работа Гражданского форума
Сегодня стала известна программа Гражданского форума Саратовской области, который пройдет в Саратове со 2 по 6 декабря. В течение пяти дней состоится около 20 публичных мероприятий: заседания «круглых столов», переговорные площадки, встречи со студентами, дискуссии.
Основные мероприятия форума пройдут в течение 6 декабря в Саратовском социально-экономическом институте РЭУ им. Г.В. Плеханова. Одним из центральных событий дня станет переговорная площадка «Общественная консолидация - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, участники форума обсудят реализацию закона об общественном контроле на территории области, механизмы реабилитации инвалидов, роль общественности в сохранении и поддержании положительного состояния экологии региона, актуальные вопросы организации воспитательного процесса, добровольчество и его роль, комплексное развитие городских территорий и миграционные процессы в обществе.
В рамках форума состоится фестиваль робототехники от проекта «Время развития» Саратовской региональной общественной организации трезвости и здоровья, а также выставка проекта «Музей на колёсах» поискового отряда «Набат».
Центральное мероприятие пройдет в актовом зале Саратовском социально-экономическом институте РЭУ им. Г.В. Плеханова в 13.30.