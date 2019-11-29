В День Неизвестного солдата в Саратове возложат цветы к Братской могиле на Воскресенском кладбище
3 декабря в Саратове состоится торжественное возложение цветов, приуроченное Дню Неизвестного солдата. Мероприятие пройдёт на Воскресенском кладбище и начнётся в 09:00.
Решение об установлении памятной даты было принято в октябре 2014 года депутатами Государственной Думы. Дата выбрана неслучайно. 3 декабря 1966 года в рамках празднования 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, в Александровском Саду у стен Московского Кремля был торжественно перезахоронен прах неизвестного солдата.
Братская могила на Воскресенском кладбище является главным воинским захоронением области. Здесь похоронены останки более 8 тысяч солдат и офицеров, погибших в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., а также умерших в саратовских госпиталях и по пути к ним. До определенного времени имена более 3 тыс. захороненных были неизвестны.