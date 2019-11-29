31 декабря истекает срок уплаты добровольных страховых вносов за 2019 год для формирования будущей пенсии

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Вместе с тем, существует ряд случаев, когда человек сам может уплачивать взносы для формирования своей будущей пенсии. Например, когда гражданин работает за границей, но хочет формировать пенсию близкого человека в России, который нигде не работает. Взносы могут уплачивать и те, кто работает на себя, чтобы увеличить свои пенсионные права.Воспользоваться возможностью уплаты добровольных взносов могут граждане, которым не хватило страхового стажа или пенсионных коэффициентов для получения права на пенсию. При этом, следует отметить, что самой распространенной причиной нехватки коэффициентов или стажа является неофициальное трудоустройство.Для уплаты взносов следует подать соответствующее заявление в территориальное управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства. Минимальный размер добровольных страховых взносов в 2019 году составляет 29779,20 руб. При уплате этой суммы величина индивидуального пенсионного коэффициента составит 1,18. Максимальный размер взносов в 2019 году не может быть более 238233,6 руб.Добровольные страховые взносы уплачиваются ежегодно не позднее 31 декабря. Уплату можно осуществлять как в конце календарного года, так и в течение всего года отдельными платежными поручениями.