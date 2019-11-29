29 ноября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
09:57 | 29 ноября
В Саратове открылась "Выставка театральных художников"
09:15 | 29 ноября
31 декабря истекает срок уплаты добровольных страховых вносов за 2019 год для формирования будущей пенсии
17:30 | 28 ноября
Более Четыре тысячи жителей области не смогли выехать за границу из-за тепловых долгов
16:36 | 28 ноября
Школьники и их родители приглашаются на Всероссийский флешмоб по математике MathCat
15:51 | 28 ноября
Началась патриотическая акция «Письма Победы»
15:00 | 28 ноября
В Саратове прошел «День правовой помощи детям»
14:08 | 28 ноября
Саратовские акробатки заняли пять призовых мест на Всероссийских соревнованиях «Сердца четырёх»
13:11 | 28 ноября
Татьяна Гаранина подвела итоги Года театра
12:18 | 28 ноября
систему здравоохранения Саратовской области удалось привлечь около 1800 молодых медработников за два года
11:28 | 28 ноября
В Саратове состоится круглый стол и открытие выставки театральных художников
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

31 декабря истекает срок уплаты добровольных страховых вносов за 2019 год для формирования будущей пенсии

Новости


Отделение ПФР по Саратовской области напоминает: пенсионное страхование в России носит обязательный характер и распространяется на всех работающих граждан.

Вместе с тем, существует ряд случаев, когда человек сам может уплачивать взносы для формирования своей будущей пенсии. Например, когда гражданин работает за границей, но хочет формировать пенсию близкого человека в России, который нигде не работает. Взносы могут уплачивать и те, кто работает на себя, чтобы увеличить свои пенсионные права.

Воспользоваться возможностью уплаты добровольных взносов могут граждане, которым не хватило страхового стажа или пенсионных коэффициентов для получения права на пенсию. При этом, следует отметить, что самой распространенной причиной нехватки коэффициентов или стажа является неофициальное трудоустройство.

Для уплаты взносов следует подать соответствующее заявление в территориальное управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства. Минимальный размер добровольных страховых взносов в 2019 году составляет 29779,20 руб. При уплате этой суммы величина индивидуального пенсионного коэффициента составит 1,18. Максимальный размер взносов в 2019 году не может быть более 238233,6 руб.
Добровольные страховые взносы уплачиваются ежегодно не позднее 31 декабря. Уплату можно осуществлять как в конце календарного года, так и в течение всего года отдельными платежными поручениями.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код