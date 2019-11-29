В Саратове открылась "Выставка театральных художников".

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«ВЫСТАВКА ТЕАТРАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» – это межрегиональный проект, приуроченный к Году театра в России и поддержанный грантом Министерства культуры РФ. Его осуществление направлено на установление и развитие творческих связей между театрами и музеями России, пропаганду театрального и художественного искусств, объединение российского культурного сообщества посредством приобщения к многогранному творчеству художников театра.Организаторами проекта выступили Министерство культуры Саратовской области, Саратовский академический театр оперы и балета, Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина (Москва), Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева.В рамках проекта запланировано проведение двух выставок – в Государственном центральном театральном музее им. А. А. Бахрушина и Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева, а также круглого стола на базе Саратовского театра оперы и балета «История театральной сценографии в городах Поволжья».С 11 октября по 10 ноября Выставка экспонировалась в Лужнецком зале Государственного центрального театрального музея им. А.А Бахрушина. В торжественной церемонии открытия приняли участие Министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина, Генеральный директор Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина Дмитрий Родионов, директор Саратовского академического театра оперы и балета Алексей Комаров; Председатель Поволжского отделения Российской академии художеств Константин Худяков, куратор Выставки главный художник Саратовского театра оперы и балета Сергей Болдырев, саратовские и московские художники, деятели культуры, театральные критики.Выступающие отметили исключительную важность подобного творческого обмена, формирующего создание единого культурного пространства между регионами России.28 ноября стартует второй этап проекта. В 16.00 состоится торжественное открытие Выставки в Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева, в котором примут участие старший научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, Заслуженный работник культуры РФ Елена Грушвицкая, старший научный сотрудник отдела декорационно-изобразительных материалов ГЦТМ им. А.А.Бахрушина Мария Липатова, представители пензенских театров, театральные художники, арт-деятели Саратова и области.Выставка в Радищевском музее представляет собой одну из самых масштабных экспозиций творчества саратовских театральных художников за последние десятилетия. Всего более 200 работ – макеты к спектаклям, эскизы костюмов и декораций, бутафория, куклы, плакаты, произведения живописи и графики, афиши.Среди экспозиционеров – театры Саратова и области: Театр оперы и балета, Театр драмы, Театр юного зрителя, Областной театр оперетты, театр кукол «Теремок», театральные коллективы Саратовской филармонии, а также Балаковский, Балашовский и Вольский драматические театры.Экспозиция охватывает почти столетний период профессиональной сценографии в Саратове, где уже в 1885 году был открыт первый в России общедоступный художественный музей, а с февраля 1897 года начало работу Боголюбовское рисовальное училище. Многие его педагоги и выпускники охотно и весьма успешно работали для театра. Широкий временной спектр творческого театрального наследия дает возможность показать стилистику художественной работы в театрах различной жанровой направленности, особенности сценографического мышления художников разных поколений.В панораме Выставки закольцевались эпохи, стили, истории, отобразилась яркая и самобытная жизнь региона. Смелые эксперименты саратовских художников прошлого – Н. Архангельского, А. Крюкова, М. Щукина, Е. Шуйского, затевавших обновление самих принципов сценического искусства, сегодня находят свое осмысление в работах мастеров современного театра – О. Колесниковой, С. Болдырева, Ю. Наместникова, М. Гаврюшова и многих других.Пространство Выставки наполнено живой творческой энергией. Эмоциональная выразительность работ, их идейная значимость свидетельствуют о самобытности и мощной внутренней состоятельности художников. Их творчество достойно самого пристального внимания настоящих театралов и просто людей, которым не чуждо Прекрасное.