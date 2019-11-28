Более Четыре тысячи жителей области не смогли выехать за границу из-за тепловых долгов
За десять месяцев 2019 г. в отношении жителей Саратова, Энгельса и Балакова, которые не платят за отопление и горячую воду, вынесено 4061 постановление о временном ограничении на выезд за пределы России.
Запреты стали результатом совместных действий Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» и Федеральной службы судебных приставов. Энергетики планируют продолжать активно работать в данном направлении.
Временный запрет на выезд за пределы страны является одним из последствий целенаправленной работы теплоэнергетиков с неплательщиками. Постановления действуют до момента полной выплаты долга и адресно применяются в отношении тех недобросовестных жителей, которые обладают действующими заграничными паспортами, а значит и возможностью совершать дорогостоящие туристические и деловые поездки за границу.
Особенно активно данная мера применялась в ходе акции «В отпуск без долгов», проводившейся Саратовским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» летом этого года. Неплательщики, которые выплате накопленных долгов за тепло легкомысленно предпочитали покупку зарубежных туров, лишались возможности вылететь за границу из любого города России.