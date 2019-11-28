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Школьники и их родители приглашаются на Всероссийский флешмоб по математике MathCat

Новости


30 ноября по всей стране пройдет Всероссийский флешмоб по математике MathCat.

MathCat — это некоммерческий проект, в рамках которого любой желающий может проверить свои математические знания в игровом виде, участие в нем общедоступно и бесплатно для любого желающего.

Идея флешмоба MathCat родилась в Саратове в 2014 году в Лицее-интернате естественных наук (ЛИЕН). В ЛИЕНе разработали и провели первый в России образовательно-развлекательный флешмоб по математике. В этом году 482 образовательных учреждения из 84 регионов России стали площадками для флешмоба, также площадки есть в австралийском городе Перт, в Монголии, Казахстане и Беларуси. Управление флешмобом осуществляется ЛИЕНом совместно с Фондом поддержки инновационного образования.

Для участников флешмоба каждый год разрабатываются авторские наборы задач четырех уровней сложности или лиги: «белая», «зеленая», «желтая» и «красная». «Белая» лига будет под силу ученику 5-го класса, самая сложная – «красная» лига - содержит задачи с элементами высшей математики.

Акция является индивидуальной, но желающие участники могут объединиться и выступить в двойном, тройном зачете, и даже посоревноваться группой из четырех человек с аналогичными командами на других площадках по всей стране.
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