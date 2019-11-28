Началась патриотическая акция «Письма Победы»

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Программа акции составлена таким образом, чтобы при подготовке к ней участники смогли углубить свои знания не только по хронике Великой Отечественной войны, но и по другим славным страницам летописи истории российского государства. Так, одна из номинаций конкурса – эссе – посвящена 290-летней годовщине со дня рождения великого русского полководца Александра Суворова.Участникам предстоит пройти онлайн-тестирование на знание государственной символики России, написать эссе на тему «Письма на фронт» и принять участие в конкурсе видеоороликов «Я расскажу вам о Победе». Помимо конкурсов, в рамках акции состоится фото-флешмоб в социальных сетях «Фото Победителя».Итоги конкурсов будут подводиться в двух возрастных категориях — до 13 лет и с 14 до 17 лет.Подробная информация об акции в группе социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/russian_patriots, а также в аккаунте социальной сети Инстаграм @foto_war.