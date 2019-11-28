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В Саратове прошел «День правовой помощи детям»

Новости


В Саратовской области проведен День правовой помощи детям.

На территории Саратовской области были организованы пункты бесплатных юридических консультаций, прощли мероприятия, направленные на формирование правовой грамотности и закрепление знаний несовершеннолетних об основных правах и обязанностях ребенка.

По итогам проведенных мероприятий были составлены просветительские материалы, с которомы можно ознакомиться ниже:

День правовой помощи
Жилье
Права
Соглашения по уплате алиментов и месте жительства ребенка
Я и мои документы
Молодая мать
Осторожно мошенники
Памятка опекуна
Получение жилых помещений гражданами из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Территория безопасного детства
Профилактическая акция Безопасная дорога в школу
Права
Буклет
Твои права, подросток
Твои права
Я ребёнок. У меня есть права.