Саратовские акробатки заняли пять призовых мест на Всероссийских соревнованиях «Сердца четырёх»
С 23 по 27 ноября в Кирове прошли Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Сердца четырёх».
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» приняли участие в соревнованиях и заняли следующие места:
Лапина Кристина, Воронина Анна, Садомова Анастасия заняли 3 место в группе Тройки-многоборье-девушки (11-16 лет).
Терехина Марина, Богачева Дарья, Карпова Анастасия заняли 2 место в группе Тройки-многоборье-девушки (13-19 лет).
Владимирова Полина, Видяпина Алена, Маслеева Елизавета заняли 3 место в группе Тройки-многоборье-девушки (12-18 лет).
Казуева Ксения и Рукавишникова Ульяна заняли 2 место, Зинина Анастасия и Пархоменко Галина заняли 3 место в группе Пары-12-18 лет.
Подготовили спортсменов тренеры спортивной акробатике: Кокорева Анеле Алоизасовна, Ефимова Галина Александровна, Трифонова Галина Владимировна, Трифонов Владимир Васильевич, Глинская Татьяна Владимировна, Пичугина Елена Владимировна.